Американцы хотят выкупить «Челси» у Абрамовича

Группа инвесторов из США планирует в ближайшее время выкупить у российского миллиардера Романа Абрамовича контрольный пакет акций лондонского футбольного клуба «Челси» на фоне санкций в отношении России за войну в Украине, сообщает агентство Bloomberg.

Группа компаний, в том числе из США, готовит российскому бизнесмену официальное предложение по сделке. Как отмечает источник, успеху сделки способствуют санкции, которые США и Великобритания объявили в отношении России и ряда крупных российских компаний.

На данный момент Абрамович не находится в санкционном списке, однако это может измениться. К примеру, член британского парламента от Лейбористской партии Крис Брайант призвал правительство страны отобрать лондонский клуб у российского бизнесмена.

Общая сумма сделки при продаже «Челси» может составить 1,9 миллиарда евро.

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года и превратил лондонский клуб в один из самых успешных футбольных проектов в Европе. После прихода россиянина «Челси» по пять раз выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также дважды становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.