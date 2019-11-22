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Абрамович в очередной раз отказался продать «Челси»

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Абрамович в очередной раз отказался продать «Челси»

В турнирной таблице чемпионата Англии лондонский клуб после 12 туров идет третьим, по дополнительным показателям уступая «Лестеру».

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович передумал продавать клуб. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, российский миллиардер не получил устраивающих его предложений от потенциальных покупателей. Также на его решение повлияло успешное выступление команды в нынешнем сезоне.

После 12 туров «Челси» с 26 очками идет на третьей позиции в чемпионате Англии, по дополнительным показателям уступая «Лестеру». Лидирует «Ливерпуль», набравший 34 балла.

Как передает The Telegraph, в конце прошлого сезона Абрамович отказал в продаже клуба консорциуму c Ближнего Востока. Сумма сделки могла составить £2,5 млрд.

В августе 2018 года The Sunday Times сообщил, что Абрамович нанял инвестиционный банк, специализирующийся на операциях в области спорта, технологий, средств массовой информации и телекоммуникаций. Издание связывало намерение россиянина продать лондонский клуб с тем, что британские власти отказали ему в рабочей визе.

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В мае 2018 года «Челси» объявил о заморозке строительства новой арены. Стадион стоимостью £500 млн планировалось открыть в 2022 году.

В 2003 году Абрамович купил «Челси» за £140 млн. Он выиграл с клубом 18 трофеев, в том числе победил в Лиге чемпионов и пяти чемпионатах Англии.

Роман Абрамович, Челси
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Пятница, 22 ноября 2019
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