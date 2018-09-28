Гриценко и Балога заявили об объединении, - фото

В разных городах Украины появились бигборды, указывающие на объединение двух политических сил Анатолия Гриценко и Виктора Балоги. Об этом пишет ukrrudprom.ua.
Надписи на бигбордах сообщают, что новый политический проект будет называться «Единая позиция», образованный от слияния двух партий «Гражданская позиция» Гриценко и «Единый центр» Балоги.
Напомним, Анатолий Гриценко заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост Президента Украины. Как сообщили СМИ, его избирательный штаб возглавил Балога.
Также СМИ напомнили, что Балога имеет родственные связи с главой Госохраны Украины Валерием Гелетеем, назначенным на должность указом Петра Порошенко. В связи с чем у политологов появилась версия о том, что Гриценко - технический кандидат Президента Порошенко. Косвенно эту версию подтверждает встреча двух кандидатов в Администрации Президента в ночь на 22 августа.
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