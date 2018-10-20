Балога не будет возглавлять штаб Гриценко

Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко заявил, что народный депутат, глава секретариата президента в 2006-2009 годах Виктора Балога не будет возглавлять его избирательный штаб на выборах президента, но они в хороших отношениях и могут сотрудничать.

«Если людей волнует, будет ли Виктора Балога начальником штаба, — нет. Но как с человеком, как с депутатом... А я смотрю, что в большинстве случаев он голосует так, как голосовал бы я. Я видел, как он прошел Майдан, со знаком плюс. Вижу, как он помогает и 128-й, и другим бригадам. Где нужен совет — у него есть опыт в проведении избирательных кампаний. Мы будем общаться, ясное дело. Я не могу сказать, что у нас дружеские, но такие добрые товарищеские отношения. Сотрудничать будем», — сказал он в эфире телеканала «News One».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Виктор Балога будет главой избирательного штаба Анатолия Гриценко. Сам Гриценко тогда заявил, что о каких-либо назначениях в его избирательный штаб говорить рано, так как он еще не создан.

1 октября в интервью «Украинской правде» Виктор Балога заявил, что не будет руководить избирательным штабом Анатолия Гриценко на предстоящих выборах президента.