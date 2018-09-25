Гриценко не готов обсуждать своих кандидатов на должности, связанные з нацбезопасностью

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко отказался назвать фамилии членов своей команды, которых он планирует в случае избрания назначить на главные государственные должности в сфере национальной безопасности и обороны, а также международных отношений. В ответ на информационный запрос экс-министр обороны заявил, что сможет предоставить такой перечень в январе 2019 года, после регистрации на выборах, сообщает Guildhall. Запрос был направлен потенциальным кандидатам в президенты Украины в рамках совместного исследования Центра оборонных реформ и агентства Guildhall.

Ранее Анатолий Гриценко называл вероятным кандидатом на пост министра оборони полковника Ивана Апаршина, который в 2010-2014 году занимал должность начальника управления политики обороны и безопасности Секретариата в правительстве Виктора Януковича. А в 2014 году уже баллотировался в Верховную Раду Украины как кандидат от политической партии Анатолия Гриценка «Гражданская позиция».

Анатолий Гриценко отказывается комментировать какие-либо кадровые назначения после того, как в начале сентября журналистам 112 канала стало известно, что главой избирательного штаба кандидата на пост президента Украины Анатолия Гриценко стал Виктор Балога. Тогда Гриценко отказался говорить на тему назначения Балоги, объяснив журналистам, что «пока штаб не сформирован называть фамилии рано».

Спустя несколько дней народный депутат Украины Татьяна Чорновол публично обвинила Виктора Балогу в государственной измене, и заявила, что в течении многих лет он финансировал и подогревал сепаратизм на Закарпатье.