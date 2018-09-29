Трамп одобрил выделение Украине $250 млн на оборону

Президент США Дональд Трамп подписал ранее одобренный Конгрессом и Сенатом бюджет Пентагона на 2019 год, в котором Украине на помощь в сфере безопасности выделяется $250 млн, сообщает посольство Украины в США.
«Президент США Дональд Трамп подписал ранее принятый Конгрессом „Закон об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019“, которым выделяется $250 млн. для поддержки Украины», — сказано в сообщении посольства на странице в соцсети Фейсбук.
В посольстве напомнили, что объем помощи Украине в сфере безопасности и обороны по линии Пентагона увеличен на $50 млн по сравнению с бюджетом 2018 года.
«Высоко ценим растущую поддержку Украины нашим ключевым стратегическим партнером — Соединенными Штатами Америки, направленную на укрепление обороноспособности нашего государства в противодействии российской агрессии», — отметили в посольстве.
Согласно документу, $250 млн. выделяются, в том числе, на «проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров». Перечень видов помощи включает также поддержку вооруженных и сил безопасности Украины и предоставление разведывательной информации.
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