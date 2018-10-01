Мариуполь должен стать символом возрожденного украинского Донбасса, – мэр Вадим Бойченко

Мариуполь задает новый тренд в развитии городов украинского Донбасса. Такое мнение высказал мэр Вадим Бойченко, выступая в связи с 240-летним юбилеем города. Об этом сообщает сайт Мариупольского городского совета.

«Сегодня Мариуполь показывает на весь мир, как можно и нужно жить в Украине. Мы взяли высокую планку — стать символом возрожденного украинского Донбасса. Новые проекты — сигнал молодежи, что Мариуполь и Украина достойный выбор для жизни», — отметил Вадим Бойченко.

За два дня праздник 240-летнего юбилея Мариуполя посетили почти 100 тысяч человек. Были проведены Парад историй города, Фестиваль борща, гонки на дронах, квесты, флеш-мобы, игровые программы и 3D-шоу. Кульминацией празднования 240-летия стал концерт с участием украинских звезд. На сцене «зажигали» Артем Пивоваров, кавер-группа Star Band, «Леприконсы» и Джамала.

К празднованию была проведена масштабная реконструкция и создан культурно-исторический кластер «Город Марии». Реконструированы проспекты, площади, парки и исторические здания. Открыт пешеходный фонтан с Европейскими звездами — мини копия лондонского Скай Гадрена, стоимостью 25 млн грн — это подарок городу от Группы Метинвест. Мариуполь инвестировал в реконструкцию 300 млн грн.