Украинцы заняли первое место среди мигрантов в Эстонии

Жители Украины в этом году получили втрое больше временных видов на жительство в Эстонии, чем иммигранты из всех остальных стран вместе взятых, среди оформивших краткосрочное разрешение на работу в Эстонии также лидируют украинцы, приводит в понедельник статистические данные МВД республики.

«За первые шесть месяцев текущего года департамент полиции и погранохраны Эстонии выдал 1268 срочных видов на жительство в рамках иммиграционной квоты. Из них 941 вид на жительство получили граждане Украины, 108 — Белоруссии, 95 — России и еще 124 — граждане других стран. Около половины из этих иммигрантов устроились работать в строительстве или в обрабатывающей промышленности», — говорится в сообщении.

Среди оформивших разрешение на краткосрочную работу сроком до 12 месяцев также лидируют украинцы: по положению на середину сентября в Эстонии с начала года было выдано 13,4 тысячи таких разрешений, в том числе гражданам Украины — 10,6 (около 80%), Белоруссии — 689, Молдавии — 582 и России — 542.