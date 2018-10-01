Керченская переправа остановила работу

Работа керченской паромной переправы после открытия грузового движения по Крымскому мосту почти полностью остановилась. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу ГУП «Крымские морские порты» Алексея Волкова.

По его словам, паромы впервые за четыре года остались без работы не из-за погоды. Волков пояснил, что работа линий порт Крым — порт Кавказ и порт Керчь — порт Кавказ приостановлена без грузовых автомобилей. Паромы для перевозки опасных грузов на линии Рыбный порт Керчи — порт Кавказ работают с небольшой загрузкой, добавил он. В разговоре с «Крыминформ» Волков уточнил, что в основном речь идет о бензовозах с топливом, движение которых по Крымскому мосту пока не согласовано.

Он пояснил, что рейсы будут осуществляться по фактической загрузке и при необходимости. «Паромы находятся в полной готовности», — добавил он.

Напомним, что 1 октября было открыто движение грузового транспорта по Крымскому мосту. До этого для транспорта существовало ограничение грузоподъемности в 3,5 т. Движение легковых автомобилей было открыто 16 мая. Запуск железнодорожного движения планируется в 2019 году.