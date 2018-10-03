Митрополит Онуфрий раскритиковал попытки использовать церковь в личных целях

Использование церковной тематики для удовлетворения корыстных целей и личных интересов является циничным и недопустимым, сказал митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, комментируя ситуацию с возможным предоставлением автокефалии Украинской церкви. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в среду на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.
«Использование Церкви ради удовлетворения собственных корыстных целей является настоящим цинизмом. Ни к чему хорошему это не приводит», — сказал он.
Митрополит посоветовал не пытаться создавать новую церковную структуру. «Нам всем надо запомнить простую истину: в церковь можно войти, из нее можно выйти, но создать — невозможно, иначе это уже будет другая церковь, не Христова. Если кто-то хочет жить хорошо и получить Божие благословение, то надо не церковь разрывать, а самому прилепиться к церкви через горячую веру и благочестивую жизнь», — подчеркнул предстоятель.
Напомним, 7 сентября Константинопольский патриархат «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине» назначил своих экзархов в Киев. Это решение осудили в РПЦ и УПЦ, назвав вторжением на их каноничную территорию.
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