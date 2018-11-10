В УПЦ считают невозможным переименование в РПЦ

Представитель Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент считает, что переименование УПЦ МП в Русскую православную церковь не представляется возможным. Об этом он заявил в эфире Громадського радіо в пятницу.
«Сегодня все эти разговоры об изменениях названия выглядят как клоунада. Все понимают, что это невозможно», — уверяет архиепископ.
По его словам, УПЦ МП получила свое название раньше, чем государство Украина, как независимая институция.
«Украинская православная церковь была образована еще во времена, когда ею руководил тогдашний митрополит Филарет. И она абсолютно легитимна, так как ее получил Филарет от патриарха московского Алексия. Патриарх Алексий дал томос, который Филарет получил, после чего украинский экзархат был реформирован в Украинскую православную церковь. Согласно томосу, Украинская православная церковь получила все права на имущество, все юридические аспекты, связанные с ее деятельностью в пределах территории Украинского государства. Это было в 1991 году после событий, связанных с независимостью Украины», — сказал Климент.
«Устав Украинской православной церкви зарегистрирован всеми высшими органами, которые в то время ответственны были за юридические лица в Украине, тем более религиозные», — добавил он.
Напомним, 3 ноября предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что Киевский патриархат обратится в Верховную Раду с просьбой принять закон о единой православной церкви в Украине, а также об изменении названия Украинской православной церкви (Московского патриархата) на «Русскую православную церковь» в Украине.
7 ноября президент Петр Порошенко заявил, что российской церкви нечего делать в Украине и призвал ее представителей возвращаться обратно в Россию.
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