В УПЦ считают рейдерством планы переименовать церковь

В Украинской православной церкви предостерегли власти от попыток «отобрать» у нее название на том основании, что она находится в каноническом единстве с Московским патриархатом.

«По законодательству нашей страны нельзя дублировать юридическое название или изменять его. Невозможно силой изменить название нашей церкви. Какие бы законы ни принимали, они не будут иметь силы, потому что любой апелляционный суд, я уже не говорю о Европейском суде, отменит такое решение. Поэтому эти попытки забрать у нас название является чистой воды рейдерством», — сказал замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич, которого цитирует информационно-просветительский отдел УПЦ.

Так представитель церкви прокомментировал прозвучавшее накануне предложение предстоятеля Киевского патриархата Филарета переименовать УПЦ МП в «Русскую православную церковь в Украине».

«Что такое рейдерство, мы все знаем. Это, во-первых, захват имущества, во-вторых, изменение названия, и смена руководства, в-третьих. То, что сейчас Филарет и все, кто вокруг него, хотят сделать, они уже пытались совершить в 1992 году», — сказал отец Николай.

«Если бы они могли изменить название на „Украинскую православную церковь“, они бы это сделали уже тогда. Но они не смогли это сделать по той же причине — повторюсь, нельзя дублировать названия, потому что Украинская православная церковь была, она есть, и она далее будет», — подчеркнул представитель УПЦ.