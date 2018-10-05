Расследование по трансфертным ценам на ЖРС делалось с использованием нелегальной базы данных

Авторы расследования на тему «Перемещение прибыли при экспорте железной руды из Украины» в своей работе воспользовались таможенной базой данных, незаконно и неизвестно из каких источников полученной американской компанией Import Genius.

Это на пресс-конференции признали сами авторы расследования, передает Uaprom.

«(Для проведения расследования – Ред.) мы абсолютно легально приобрели таможенную базу у американской компании Import Genius. У нас есть инвойс о покупке данных. Нам ее рекомендовали. Мы заплатили картой 100 долларов и пользовались в течение месяца», - сообщил руководитель исследования Александр Антонюк.

Антонюк не смог ответить на вопрос, насколько легальными и достоверными являются данные в базе, если в Украине такая информация законодательно закрыта.

«Если в Украине незаконно, чтобы какая-то американская компания доставала и продавала базы, то это вопрос к законодателям», - заявил он.

При этом он призвал украинские власти открыть эту базу таможенных данных, а журналистов обвинил в использовании этого фактора, чтобы «скрыть данные и прекратить эту дискуссию».