Украина может ввести биометрические визы для граждан РФ



Министр иностранных дел Павел Климкин допускает возможность введения для россиян биометрических виз. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире телеканала «UA Харьков», передает УНИАН.

Он заявил, что система биометрического контроля на пограничных пунктах пропуска с РФ является эффективной.

«Мы создаем банк данных, мы прекрасно понимаем, что могут быть манипуляции, как видите, известная история с отравлением Скрипалей — изменение идентичности и т.д. Если есть биометрические данные, мы прекрасно знаем, о каких людях идет речь, и просто изменение документов уже не поможет», — заявил Климкин.

«Этот банк будет наработан. Мы дальше будем смотреть на его эффективность, но я считаю, что этого мало. Нам нужны дальнейшие меры, в том числе и предварительный запрос, а минимум — предварительное информирование российскими гражданами, что они едут в Украину», — подчеркнул Климкин и добавил, что по этому вопросу Совет национальной безопасности и обороны принимал решение.

«Не исключено, что нам нужно смотреть на их перемещение (россиян — ред.) на территории Украины», — подчеркнул Климкин.

В этой связи глава МИД сказал, что контроль перемещения россиян на территории Украины сейчас «делается частично», а именно «для части лиц, в отношении которых есть подозрения».

«Но отслеживать всех, конечно, достаточно сложно. Но в перспективе, как это сработает, нужно анализировать. Обычные визы с Россией нам не помогут», — сказал Климкин.

«Тогда, если это недостаточно эффективно, нужно будет думать над внедрением биометрических виз», — заявил Климкин.