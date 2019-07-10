Климкин назвал три условия противодействия России

Глава МИД Павел Климкин в своем Facebook назвал три условия, при которых Киев может успешно противодействовать Москве.

«Чтобы системно противодействовать России, нужны три вещи — четкая стратегия, согласованность действий и поддержка международных партнеров», — написал он.

По мнению Климкина, президент России Владимир Путин не реагирует на эмоциональные обращения, а «понимает только силу и конкретные действия». Таким образом, заключил он, президенту Владимиру Зеленскому не следует общаться с российским президентом в той же манере, как он общался с бывшим президентом Украины Петром Порошенко во время предвыборной кампании.

Климкин также отметил, что «политика меняется» и возникают новые форматы общения, такие как твиты президента США Дональда Трампа.

Так министр иностранных дел Украины прокомментировал реакцию российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на видеообращение Владимира Зеленского к Путину, в котором он предложил обсудить в Минске при посредничестве США, Великобритании, Франции и Германии вопрос принадлежности Крыма и ситуацию на Донбассе. На это Лавров заявил, что любые предложения по урегулированию конфликта на Донбассе должны поступать по дипломатическим каналам, а не через социальные сети.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что инициатива Зеленского будет рассмотрена в Кремле.