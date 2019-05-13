Украина готовит несколько «сюрпризов» для РФ в ответ на выдачу паспортов

Украина готовит несколько «сюрпризов» в ответ на решение России об упрощении выдачи российского гражданства украинцам, некоторые из них будут делаться на уровне спецслужб. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Укринформ.
«На самом деле будет несколько сюрпризов, я не буду их разглашать. Есть идеи, связанные с применением практических, технических вещей биометрии. Есть идеи, связанные со следующей переписью. То есть очень-очень много вещей. Мы их сейчас консолидируем. Есть идеи, о которых вы вообще не услышите, потому что они будут делаться на уровне спецслужб, а есть идеи, о которых вы услышите в ближайшее время», — сказал Климкин.
Он добавил, что Украина сейчас пытается так выстроить системный ответ на «паспортные» действия России, чтобы это было наиболее эффективно по времени.
Климкин также сообщил, что разговаривал с министрами стран ЕС о необходимости системного консолидированного ответа, поскольку такие действия РФ являются угрозой не только для стран-соседей России, а для всего Европейского Союза.
«Я немецком министру (иностранных дел ред.) сказал — там (в ФРГ. — ред.): есть два миллиона русскоязычных, ну давайте посмотрим, сколько у них (российских — ред.) паспортов», — отметил глава МИД.
Как сообщалось, Климкин в понедельник находится с рабочим визитом в Брюсселе для участия в мероприятиях по случаю 10-й годовщины основания внешнеполитической инициативы ЕС «Восточное партнерство».
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, который разрешает жителям оккупированных территорий Донбасса получить российские паспорта в упрощенном порядке.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016