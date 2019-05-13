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Украина готовит несколько «сюрпризов» для РФ в ответ на выдачу паспортов

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Украина готовит несколько «сюрпризов» для РФ в ответ на выдачу паспортов

Украина готовит несколько «сюрпризов» в ответ на решение России об упрощении выдачи российского гражданства украинцам, некоторые из них будут делаться на уровне спецслужб. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Укринформ.

«На самом деле будет несколько сюрпризов, я не буду их разглашать. Есть идеи, связанные с применением практических, технических вещей биометрии. Есть идеи, связанные со следующей переписью. То есть очень-очень много вещей. Мы их сейчас консолидируем. Есть идеи, о которых вы вообще не услышите, потому что они будут делаться на уровне спецслужб, а есть идеи, о которых вы услышите в ближайшее время», — сказал Климкин.

Он добавил, что Украина сейчас пытается так выстроить системный ответ на «паспортные» действия России, чтобы это было наиболее эффективно по времени.

Климкин также сообщил, что разговаривал с министрами стран ЕС о необходимости системного консолидированного ответа, поскольку такие действия РФ являются угрозой не только для стран-соседей России, а для всего Европейского Союза.

«Я немецком министру (иностранных дел ред.) сказал — там (в ФРГ. — ред.): есть два миллиона русскоязычных, ну давайте посмотрим, сколько у них (российских — ред.) паспортов», — отметил глава МИД.

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Как сообщалось, Климкин в понедельник находится с рабочим визитом в Брюсселе для участия в мероприятиях по случаю 10-й годовщины основания внешнеполитической инициативы ЕС «Восточное партнерство».

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, который разрешает жителям оккупированных территорий Донбасса получить российские паспорта в упрощенном порядке.

гражданство, Павел Климкин, паспорт, отношения с Россией
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Понедельник, 13 мая 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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