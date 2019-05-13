Украина готовит несколько «сюрпризов» для РФ в ответ на выдачу паспортов

Украина готовит несколько «сюрпризов» в ответ на решение России об упрощении выдачи российского гражданства украинцам, некоторые из них будут делаться на уровне спецслужб. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Укринформ.

«На самом деле будет несколько сюрпризов, я не буду их разглашать. Есть идеи, связанные с применением практических, технических вещей биометрии. Есть идеи, связанные со следующей переписью. То есть очень-очень много вещей. Мы их сейчас консолидируем. Есть идеи, о которых вы вообще не услышите, потому что они будут делаться на уровне спецслужб, а есть идеи, о которых вы услышите в ближайшее время», — сказал Климкин.

Он добавил, что Украина сейчас пытается так выстроить системный ответ на «паспортные» действия России, чтобы это было наиболее эффективно по времени.

Климкин также сообщил, что разговаривал с министрами стран ЕС о необходимости системного консолидированного ответа, поскольку такие действия РФ являются угрозой не только для стран-соседей России, а для всего Европейского Союза.

«Я немецком министру (иностранных дел ред.) сказал — там (в ФРГ. — ред.): есть два миллиона русскоязычных, ну давайте посмотрим, сколько у них (российских — ред.) паспортов», — отметил глава МИД.

Как сообщалось, Климкин в понедельник находится с рабочим визитом в Брюсселе для участия в мероприятиях по случаю 10-й годовщины основания внешнеполитической инициативы ЕС «Восточное партнерство».

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, который разрешает жителям оккупированных территорий Донбасса получить российские паспорта в упрощенном порядке.