Рада де-факто сохранила депутатскую неприкосновенность

Верховная Рада приняла в целом проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства», который в том числе дает право НАБУ и ГБР прослушку.

За соответствующее решение на заседании парламента 4 октября проголосовали 330 народных депутатов, передает УП.

В то же время Центр противодействия коррупции указывает, что депутаты оставили в силе фактическую депутатскую неприкосновенность, несмотря на отмену ее в Конституции.

«С такими изменениями в УПК, НАБУ не сможет прослушивать и обыскивать депутатов без 226 голосов в Раде. То есть отмена неприкосновенности в Конституции была популизмом и теперь нардепы не готовы отдавать свой иммунитет, хотя обещали это своим избирателям», — комментирует председатель правления ЦПК Виталий Шабунин.

Также депутаты оставили в действующей редакции «правки Лозового», которыми остаются в силе ограничения сроков досудебного расследования.

По словам антикоррупционеров, это значительно затрудняет расследование, особенно сложных экономических и коррупционных преступлений.

«С таким ограничением расследовать коррупцию в высших эшелонах власти почти невозможно. Они ограничивают следствие в сроках 1,5 года до объявления подозрения. Однако иногда 2 года можно только ждать информацию запросов на международной правовой помощи. Депутаты фактически только закрепили свой иммунитет на уровне КПК, хотя избирателям обещали его отменить», — добавляет Шабунин.

Кроме того, депутаты оставили право отменять подозрения через суд. По словам ЦПК, это только создает лишний механизм затягивания дела. Смысл подозрения в том, что во время его объявления следователь просто официально информирует лицо о расследовании по нему. Это же лицо может строить стратегию защиты, зная, в чем его подозревают.