Войти
Лукашенко описал, как видит смену власти в Беларуси
соседи
Лукашенко описал, как видит смену власти в Беларуси
Правительство снижает тариф на электроэнергию для населения
официально
Правительство снижает тариф на электроэнергию для населения

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

решение
RSS

Ричард Брэнсон продал часть акций Virgin Galactic

180
Ричард Брэнсон продал часть акций Virgin Galactic

Миллиардер продал 4% принадлежащих ему акций. Несмотря на продажу, Брэнсон остался крупнейшим акционером компании с долей в 18%

Основатель Virgin Galactic — Ричард Брэнсон — и подконтрольные ему компании с 10 по 12 августа продали продал почти 10,5 млн акций аэрокосмической компании на $300 млн. Об этом сообщается в документе, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Акции Virgin Galactic на предрыночных торгах упали на 3,32% на $25,08. С максимумов июня бумаги потеряли уже более 50%.

Как сообщает Bloomberg, миллиардер сократил свою долю в Virgin Galactic примерно на 4%, но остался крупнейшим акционером с 18% в компании космического туризма. Средства от продажи будут направлены на поддержку бизнесов Брэнсона в сфере путешествий и отдыха, а также на развитие новых и существующих предприятий, сказал представитель Virgin Group.

Это не первая продажа акций от Ричарда Брэнсона. В апреле британский миллиардер продал 5,6 млн бумаг на сумму около $150 млн. А в мае прошлого год он продал около 25 млн акций из своего портфеля на сумму в $300 млн. Эти средства были направлены для поддержания других бизнесов, связанных с отдыхом и путешествиями, которые пострадали от воздействия COVID-19.

Читайте также: В США доля белых в населении сократилась до рекордно низкого уровня

6 августа Virgin Galactic вместе с публикацией отчета за второй квартал объявила о старте продаж билетов в космос. Минимальная стоимость такого удовольствия будет составлять 450 тыс., причем у покупателей будет на выбор три варианта: билет на одно место, многоместный пакет для пар, семей и друзей, а также возможность выкупить рейс целиком. Ближайший полет Virgin Galactic планирует провести в сентябре, в нем примут участие представители военно-воздушных сил Италии.

Ричард Брэнсон, Virgin Galactic
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 13 августа 2021
Четверг, 12 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Пан Порошенко, узнаю Вас в гриме!

Даже Мустафу Найема передают от Порошенко к Зеленскому как «переходящее красное знамя». При Порошенко Найема взяли в список БПП и сделали депутатом Верховной Рады, а при Зеленском «ценного кадра» трудоустроили сначала в «Укроборонпром», а сейчас назначили замминистра в Мининфраструктуры.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

История Чауса показывает, что за политические репрессии придется отвечать. И, скорее всего, до конца жизни

Любому судье достаточно просто представить, что пережил - и что еще может пережить - Николай Чаус, чтобы понять, что не надо участвовать в политическом заказе. Вот такие вот трезвые выводы получаются из всей этой истории. Плюс истории о бывшем судье Родионе Кирееве.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Зачем нам Антонов?

Зачем нам Антонов, если у нас есть много более успешным производителей? Обычно под более успешными у нас понимают небольших производителей легкомоторных самолётов. Каждый раз недоумеваю, когда слышу такие сравнения. Честно говоря, я не представляю такой дискуссии в США.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016