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Virgin Galactic запустила ракетоплан с главой компании на борту

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Virgin Galactic запустила ракетоплан с главой компании на борту

Virgin Galactic запустила ракетоплан Unity с четырьмя пассажирами на борту, в том числе с главой компании Ричардом Брэнсоном.

На борту Unity-22, помимо Брэнсона, находятся пять сотрудников Virgin Galactic - пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ответственная за исследования Сириша Бандла, ведущий инженер компании Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес.

Двухфюзеляжный самолет VMS Eve поднимет ракетоплан Unity на высоту около 15-20 км. Затем ракетоплан отсоединится от носителя и запустит собственный ракетный двигатель.

Unity поднимется на высоту более 80 км. Там пассажиры несколько минут пробудут в невесомости и увидят Землю с высоты. Затем пилоты с помощью ручного управления посадят Unity в космопорте. Он будет приземляться как планер, тормозя подвижным хвостовым оперением.

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Через девять дней в космос должен отправиться богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос. Его аэрокосмическая компания Blue Origin является конкурентом Virgin Galactic. В частности, за день до полета Unity в Blue Origin заявили, что не считают его космическим, поскольку корабль не преодолеет линию Кармана — высоту 100 км, которая считается международной границей космоса. Кроме того, летательный аппарат Virgin Galactic назвали высотным самолетом, а не полноценным космическим кораблем.

Ричард Брэнсон, Virgin Galactic
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