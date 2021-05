Sotheby's продал за криптовалюту работу Бэнкси

Аукционный дом Sotheby’s сообщил о продаже картины художника Бэнкси «Любовь витает в воздухе» («Love Is in the Air») за $12,9 млн. Торги продлились 14 минут. Картина стала первым физическим лотом в истории Sotheby’s, который был продан за цифровую валюту. В какой конкретно криптовалюте состоится оплата, не сообщается. Ставки можно было делать в биткоине и Ethereum.

Генеральный директор аукционного дома Чарльз Стюарт заявлял, что для приема криптовалютных платежей Sotheby’s заключил партнерское соглашение с крупнейшей крипитобиржей США Coinbase.

В прошлом месяце аукционный дом продал за криптовалюту коллекцию NFT-токенов, привязанных к работам анонимного цифрового художника PAK. Всего за два дня было продано токенов на $16,8 млн. Продажа NFT проходила в сотрудничестве с маркетплейсом Nifty Gateway.

Sotheby’s — один из крупнейших и старейших в мире аукционных домов, который был основан в 1744 году. Основная часть лотов аукционного дома — это предметы роскоши и искусства.