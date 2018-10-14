Марш националистов в Киеве: файеры и «Москаляку на гілляку»

14 октября отмечается Покров Пресвятой Богородицы. Этот день считается датой основания УПА. В современной же Украине в этот праздник националисты проводят свои марши. В этот раз в центре Киева собралось около 10 тысяч участников, сообщает УП.
Главный лозунг националистов на сегодня: «Вернем Украину украинцам».
Около 16:45 колонна двинулась от парка Шевченко, постепенно к ней присоединялись люди. Колонну возглавили участники АТО, за ними шли лидеры националистических сил.
Участники скандировали «Слава Украине! Героям слава!», «Москаляку на гілляку», «Одна единая соборная Украина».
Представители С14 зажгли первые файеры во время прохождения колонны по бульвару Шевченко.
Колонна АТОвцев остановилась на улице Институтской и почтила память героев Небесной сотни.
Фото: Страна
В 17:30 колонна националистов пришла на Европейскую площадь.
Участники зажгли файеры и скандировали: «Пам’ятай, чужинець — тут господар українець».
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