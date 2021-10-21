Путин рассказал свою версию, кто руководит Украиной

Украина находится под управлением националистического меньшинства, независимо от того, кто является главой государства, заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая в четверг на заседании международного клуба «Валдай», он заявил, что люди, не согласные с тем, что делает украинская власть, не смеют «поднять голову», боятся участвовать в социологических опросах. «Боятся, потому что небольшая группа людей, которая присвоила себе, по сути, лавры победителей в борьбе за независимость — это люди крайних политических взглядов — они, на самом деле, и руководят Украиной, вне зависимости от того, какова фамилия главы государства», — сказал Путин.
Президент РФ подчеркнул, что даже те руководители украинского государства, которые приходили к власти, опираясь на избирателей Юго-Востока страны, потом меняли свои политические позиции на противоположные, якобы потому что «агрессивное меньшинство националистическое подавляло всяческую свободу принятия ожидаемых населением Украины решений».
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