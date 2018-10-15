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В автоконцерне Opel в Германии проходят обыски

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В автоконцерне Opel в Германии проходят обыски

Представитель уголовной полиции федеральной земли Гессен подтвердил «Интерфаксу», что в помещениях автоконцерна Opel проходят обыски.

«Я могу подтвердить, что проводятся меры полицейского реагирования», — сказал собеседник агентства в понедельник.

Газета «Бильд» ранее сообщила, что обыски в связи с так называемым «дизельным скандалом» ведутся силами прокуратуры Франкфурта-на-Майне и уголовной полиции Гессена в отделениях концерна в городах Рюссельсхайм и Кайзерслаутен.

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По информации СМИ, примерно на 95 тысяч автомобилей с дизельным двигателем производства Opel могло быть установлено программное обеспечение, занижающее показатели вредных выбросов.

Opel, дизельгейт
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