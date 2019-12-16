Opel возобновил продажи своих автомобилей в России

Opel возобновил продажи автомобилей в России, говорится в сообщении на сайте компании. Производитель начал предварительный прием заказов на модели Grandland X и Zafira Life.
Первые автомобили появились в 11 дилерских центрах. В следующем году дилерская сеть увеличится вдвое.
Группа компаний PSA, которой принадлежит Opel, производит кроссовер Grandland X в немецком Айзенахе, а Zafira Life — на своем заводе в Калуге. В начале 2020 года в продажу поступят фургоны Opel Vivaro, производство которых также наладят в Калуге.
Opel покинул российский рынок в 2015 году на фоне низких продаж. Тогда маркой владел концерн General Motors, он объяснил такое решение нежеланием инвестировать «в рынок с неясной долгосрочной перспективой». Завод GM в Санкт-Петербурге, на котором в том числе производилась модель Opel Astra, был законсервирован.
В феврале 2019 года президент PSA Карлос Таварес объявил о планах вернуть бренд в Россию, назвав это частью стратегии развития марки в Европе и на мировых рынках. В группе отметили, что выход на российский рынок позволит ей усилить присутствие в Евразийском регионе.
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