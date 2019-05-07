Porsche оштрафовали в Германии на пол миллиарда евро

Прокуратура немецкого города Штутгарт оштрафовала компанию-автопроизводителя Porsche, входящую в концерн Volkswagen, на 535 млн евро за нарушения, связанные с дизельным скандалом, сообщили в ведомстве и в самой компании.

Ранее сообщалось, что прокуратура Штутгарта начала производство по делу о взыскании в связи с подозрением в том, что ответственные лица в Porsche не приняли должных мер по надзору, чтобы не допустить нарушений.

Отмечается, что причиной наложения штрафа среди прочего является халатность и нарушение обязанностей по надзору со стороны конструкторского отдела в том, что касается контроля за выбросами в период с 2009 г. Это привело к тому, что выбросы оксида азота у дизельных автомобилей не соответствовали нормам. Речь идет об автомобилях, оснащенных двигателями V6 и V8.

Ранее Volkswagen оказалась в центре «дизельного скандала», когда компанию обвинили в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.