Porsche оштрафовали в Германии на пол миллиарда евро

Прокуратура немецкого города Штутгарт оштрафовала компанию-автопроизводителя Porsche, входящую в концерн Volkswagen, на 535 млн евро за нарушения, связанные с дизельным скандалом, сообщили в ведомстве и в самой компании.
Ранее сообщалось, что прокуратура Штутгарта начала производство по делу о взыскании в связи с подозрением в том, что ответственные лица в Porsche не приняли должных мер по надзору, чтобы не допустить нарушений.
Отмечается, что причиной наложения штрафа среди прочего является халатность и нарушение обязанностей по надзору со стороны конструкторского отдела в том, что касается контроля за выбросами в период с 2009 г. Это привело к тому, что выбросы оксида азота у дизельных автомобилей не соответствовали нормам. Речь идет об автомобилях, оснащенных двигателями V6 и V8.
Ранее Volkswagen оказалась в центре «дизельного скандала», когда компанию обвинили в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016