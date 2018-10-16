Блокчейн-платформа Telegram почти готова к запуску

В сентябре Telegram разослала инвесторам письма, в которых сообщалось о ходе разработки блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON): сервис готов на 70%. Об этом сообщает газета «Ведомости», подлинность письма подтвердили изданию два инвестора.

В Telegram сообщали, что успешно завершили разработку большинства критических компонентов, необходимых для запуска тестовой версии TON, полная версия заработает до конца осени.

В настоящий момент на 95% готова и протестирована первая составляющая TON — Virtual Machine, необходимая для работы smart-контрактов, при этом разработка инструментария для них завершена на 50%.

Вторая составляющая описывает протоколы, написанные для создания сети TON Network, с помощью которой будут передаваться запросы на транзакции и новые блоки. Софт для подтверждения новых блоков готов всего на 10%. Третья составляющая описывает готовность самих механизмов создания новых блоков и их валидации, работы над ними все еще ведутся.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщал о желании запустить TON еще в конце 2017 года. В мае 2018 года стало известно, что Telegram отказался от публичного ICO своей криптовалюты, так как компания привлекла $1,7 млрд от 200 частных инвесторов. Об этом сообщали источники газеты The Wall Street Journal. Отмечалось, что TON будет обрабатывать транзакции в разы быстрее, чем другие блокчейн-платформы, такие как Bitcoin.