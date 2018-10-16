Россияне больше не смогут молиться на Афоне

Разрыв евхаристического общения Московского патриархата с Константинопольским означает, что верующие православные россияне не смогут в том числе молиться в храмах на горе Афон в Греции, сообщил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Афон — каноническая территория Константинополя «со всеми вытекающими последствиями». До того, как отношения двух церквей изменятся, верующие РПЦ не смогут причащаться или участвовать в богослужениях в храмах Константинопольского патриархата, пояснил Волков.
Разорвать отношения с Константинополем синод РПЦ решил ранее в понедельник, 15 октября. Разрыв церковного общения означает, что одна из церквей считает нарушенными принципы взаимоотношений с другой.
Кризис в церковных отношениях между Москвой и Константинополем разразился из-за Украины. 11 октября синод Константинопольского патриархата подтвердил, что собирается предоставить автокефалию Украинской православной церкви, и отменил решение XVII века о передаче Киевской митрополии в управление Москве.
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