Audi заплатит штраф за дизельный скандал

Автоконцерн Audi заплатит штраф в размере €800 млн из-за манипуляций с показателями выбросов вредных веществ в дизельных машинах. Об этом сообщается на сайте группы Volkswagen.

Соответствующее решение приняла прокуратура Мюнхена. Штраф включает выплату €5 млн за «халатное нарушение правил» и €795 млн за противоправное получение экономической выгоды. В сообщении отмечается, что Audi согласилась с этим решением.

В Volkswagen ожидают, что выплата штрафа скажется на финансовых показателях автоконцерна и повлияет на финансовую отчетность за 2018 год.

В июне Volkswagen признали виновным в махинациях, которые имели место в 2007–2015 годах. Они связаны с установкой на дизельные автомобили программного обеспечения, которое занижало реальные показатели выбросов в атмосферу вредных веществ для обхода экологических тестов в США. От концерна потребовали выплатить штраф в €1 млрд.