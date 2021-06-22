В Audi назвали сроки отказа от производства автомобилей с ДВС

Немецкий автопроизводитель Audi намерен полностью отказаться от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к 2033 году. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном во вторник на ее сайте.
В сообщении отмечается, что с 2026 года Audi планирует выпускать на мировой рынок только автомобили с электродвигателями. При этом указывается, что компания представит последний в своей истории автомобиль, оснащенный двигателем внутреннего сгорания, через четыре года. Кроме того, автопроизводитель рассчитывает достичь нулевых выбросов углекислого газа не позднее 2050 года.
«Благодаря нашему инновационному потенциалу мы предлагаем клиентам экологически чистые варианты мобильности», — отметил генеральный директор Audi Маркус Дюсманн. «Я верю в успех технологий и инноваций», — продолжил он. Однако глава компании уточнил, что «точные сроки прекращения производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в конечном итоге будут определены клиентами и законодательством. Компания ожидает, что спрос в Китае будет сохраняться и после 2033 года, поэтому там могут использоваться машины с ДВС местного производства.
В то же время Audi значительно расширит линейку полностью электрических моделей. К 2025 году автопроизводитель намерен выпускать более 20 моделей электромобилей. Вместе с тем Audi также будет продолжать совершенствовать автомобили с ДВС вплоть до их окончательного снятия с производства. «Последний двигатель внутреннего сгорания Audi будет лучшим из всех, что мы когда-либо создавали», — заключил Дюсманн.
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