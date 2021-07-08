Еврокомиссия оштрафовала немецкие автоконцерны на €875 млн

Еврокомиссия наложила штраф в €875 млн на немецкие Daimler, BMW, Volkswagen, Audi, Porsche. Власти ЕС заявляют, что компании ограничивали конкуренцию в области технологий по борьбе с выбросами дизельных автомобилей. Сообщается, что они обсуждали друг с другом технологию каталитического сокращения выбросов (SCR), которая сама по себе является весьма эффективной.

Чтобы соответствовать требованиям ЕС по выбросам, компании фактически договорились использовать схожие системы. Таким образом, по мнению Еврокомиссии, автоконцерны осознанно не стали развивать эти технологии, фактически отказавшись от конкуренции в данной области.

"Достигнув общего понимания о том, как избежать конкуренции в повышении эффективности SCR-систем, компании нарушили правила конкуренции",— говорится в заявлении Еврокомиссии.