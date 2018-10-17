В Киеве запустили все стоявшие без газа котельные

В настоящее время поставки теплоносителя в Киев восстановлены в полном объеме, и возобновили работу все котельные, которые не работали длительное время из-за отсутствия природного газа, а также продолжается ликвидация повреждений теплосетей, которые произошли во время запуска горячей воды, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В обнародованном в среду пресс-службой КГГА со ссылкой на заместителя председателя горадминистрации Петра Пантелеева сообщении отмечается, что ежесуточно коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» устраняет более 40 повреждений.
«Сейчас в работе аварийных бригад „Киевтеплоэнерго“ более 120 повреждений сетей, поэтому в некоторых домах может быть временно отсутствует горячее водоснабжение, пока ремонтные работы не будут завершены. В общем работает 34 аварийно-восстановительные бригады», — пояснил Пантелеев.
«Больше всего повреждений имеем в Подольском и Оболонском районах. Напомню, длительное время часть теплосетей находилось без теплоносителя, что способствовало повышенной коррозии. Поэтому при запуске горячей воды возникли дополнительные повреждения. „Киевтеплоэнерго“ сейчас их ликвидирует и выйдет на плановое и стабильные поставки услуг», — сказал представитель КГГА.
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