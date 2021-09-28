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У Кличко хотят заняться добычей газа

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У Кличко хотят заняться добычей газа

Киевская городская государственная администрация рассматривает возможности инвестирования в добычу украинского природного газа, который КП «Киевтеплоэнерго» будет использовать для производства тепловой энергии для потребителей города, сообщила КГГА во вторник.

«Именно использование газа отечественной добычи, стоимость которого существенно ниже в сравнении со стоимостью импортируемого, позволит уменьшить расходы предприятия, которые напрямую влияют на тариф», — заявили в горадминистрации.

С этой целью городская власть обратилась с письмом к НАК «Нафтогаз Украины» на предмет налаживания возможного сотрудничества в сфере газодобычи.

В частности, город предлагает создать совместно с «Нафтогазом» рабочую группу для рассмотрения предложенной инициативы и подготовки соответствующего проекта.

В КГГА аргументируют намерение инвестировать в сектор газодобычи необходимостью преодоления кризиса в сфере теплоснабжения, а также необходимостью обеспечить «надежные и качественные услуги по ценам, которые бы учитывали платежеспособность населения».

«Прогноз стоимости свидетельствует, что теплокоммунэнерго страны будут вынуждены покупать природный газ для производства тепловой энергии для отдельных категорий потребителей по ценам, которые в 3-4 раза превышают те, что заложены в тариф», — утверждают в горадминистрации.

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КП «Киевтеплоэнерго» является одним из крупнейших потребителей природного газа в Украине, ежегодно используя для обеспечения централизованного теплоснабжения и производства электрической энергии порядка 2,3 млрд куб. м газа. Доля газа в структуре тарифа на тепло «Киевтеплоэнерго» достигает 80%.

Как сообщалось, в КГГА прогнозируют возможное повышение стоимости отопления в Киеве в предстоящий осенне-зимний сезон на 38%.

газ, КГГА, Киевтеплоэнерго
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