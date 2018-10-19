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Китай запланировал вывод на орбиту «искусственной Луны» для освещения городов

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Китай к 2020 году готовится вывести на орбиту «искусственную Луну» — спутник с отражателями, который должен будет помогать в ночном освещении городов, сообщил в интервью газете China Daily руководитель сообщества новых научных областей Tian Fu У Чуньфэн. Если первый запуск пройдет успешно, то к 2022 году на орбиту выведут еще три таких объекта.

«Первый такой спутник будет по большей части экспериментальным, но последующие три „Луны“, которые можно будет запустить к 2022 году, будут иметь довольно крупный коммерческий потенциал», — сказал У Чуньфэн.

«Искусственная Луна» будет иметь специальное покрытие, способное отражать солнечный свет на Землю по аналогии с лунным светом. Спутник, по сути, должен дополнять лунный свет по ночам, при этом, как ожидается, освещение от спутника будет в восемь раз ярче, чем от настоящей Луны. По словам ученого, такая яркость будет достигнута благодаря тому, что спутник планируют разместить на орбите высотой около 500 километров от земной поверхности, в то время как Луна находится на расстоянии в 384 тысяч километров от Земли. При этом он отметил, что света от спутника все равно будет недостаточно для освещения всего ночного неба, ожидается, что для человека яркость освещения со спутника будет восприниматься приблизительно в пять раз тусклее обычного уличного освещения. Расположение и яркость светового луча можно будет регулировать, а в случае необходимости зеркала можно будет полностью развернуть. «Искусственная Луна» будет иметь такой же недостаток, как и настоящая, свет от нее будет с трудом достигать поверхности Земли в пасмурную погоду.

«Искусственная Луна» может заменить уличное освещение в некоторых городских районах, так самым обеспечив экономию энергии. По словам ученого, город Чэнду может сэкономить почти 1,2 миллиарда юаней (174 миллиона долларов) в год на электричестве, если спутник будет, к примеру, освещать площадь в 50 квадратных километров. Помимо этого, спутник можно будет использовать для освещения зон бедствий во время отключения электричества, что окажет существенную помощь при проведении поисково-спасательных работ.

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Отметим, что в 1990-е годы Россия уже реализовывала программу экспериментов с размещением больших «зеркал» или специальных отражателей в космосе под общим названием «Знамя». Данные объекты должны были отражать солнечный свет и освещать земную поверхность. Первый эксперимент «Знамя 2» в 1992-1993 годах был успешным, однако после неудачи усовершенствованного «солнечного зеркала» «Знамя 2,5» в 1999 году проект был закрыт.

Китай, Луна, спутник
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