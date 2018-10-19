Bloomberg: США готовят России «законопроект из ада»

Конгресс США намерен в ближайшие недели рассмотреть проекты, касающиеся новых антироссийских санкций, сообщает Bloomberg. Основные рассматриваемые проекты включают в себя обширные ограничения на транзакции с некоторыми или всеми государственными банками России, в том числе такими гигантами, как Сбербанк и ВТБ. На усилении давления на Россию настаивают в обеих партиях.

Рассматриваемые сейчас в Конгрессе США предложения о расширении санкций в отношении крупных российских государственных банков могут спровоцировать большой переполох в сфере глобальных энергетических поставок, предупреждает издание.

«Это вызовет огромные сбои в глобальной системе торговли энергоресурсами — как в случае с „Русалом“, но в несколько раз хуже», если новые ограничения ударят сразу по всем крупным российским государственным кредиторам, сказал в интервью в Москве Алексис Родзянко, президент Американской Торговой палаты в России. Принятое в апреле решение о санкциях в отношении алюминиевого гиганта «Юнайтед Ко. Русал» продолжает оказывать активное воздействие на мировые рынки металла.

Санкции в отношении государственных банков, доминирующих в российском финансовом секторе и тесно сотрудничающих с энергетическими гигантами крупнейшего в мире экспортера нефти и газа, станут «сжиганием дипломатических мостов», по мнению Родзянко.

Конгресс будет рассматривать проекты, касающиеся новых санкций, в ближайшие недели. Его принятие ожидается не ранее промежуточных выборов 6 ноября, однако на усилении давления на Россию настаивают в обеих партиях. Основные рассматриваемые проекты включают в себя обширные ограничения на транзакции с некоторыми или всеми государственными банками России, в том числе такими гигантами, как Сбербанк и ВТБ.

«Если так и произойдет, ни одна крупная финансовая организация за пределами России не будет сотрудничать с таким банком», — говорит Алан Карташкин, партнер юридической компании «Дебевуаз&Плимптон» в Москве.

«Крайне маловероятно, что санкции коснутся всех государственных банков», учитывая потенциальный размах последствий подобного решения, говорит Родзянко. «В качестве примера может быть избран и менее значительный банк». В проекты в качестве потенциальных мишеней включены также Газпромбанк, Россельхозбанк, Внешэкономбанк и Промсвязьбанк.

По словам Родзянко, США поняли, что санкции в отношении компании «Русал» были слишком широкомасштабными и в связи с этим дали отсрочку, чтобы компания и ее клиенты могли адаптироваться.

Российские государственные банки, контролирующие 60% финансовой индустрии страны, обслуживают большинство транзакций экспортеров нефти. Это тенденция, набравшая обороты с тех пор, как Роснефть и Газпром впервые подверглись более ограниченным санкциям в 2014 году.

«Если есть санкции, угрожающие иностранной торговле либо путем непосредственных запретов, либо ограничений на выплаты, естественно, это создаст огромный риск для энергетического рынка, — говорит заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев. — Первая реакция будет масштабной, и трудно сказать, сколько потребуется времени на то, чтобы ситуация пришла в норму».

Экспортеры могут попытаться переключить свой бизнес на российские банки, не подверженные санкциям, или на иностранные финансовые институты. «Однако это создаст огромные трудности, это будет очень масштабное предприятие», — говорит Александр Данилов, аналитик компании «Фитч Рейтингз Лтд».

В дополнение к санкциям в отношении государственных банков два законопроекта в Сенате — S.336, который один из его авторов назвал «законопроектом из ада», и S.2313 — также предусматривают ограничения на покупку нового государственного долга.

«Покупка российского суверенного долга вписывается в категорию довольно жестких действий, способных нанести вред, но недостаточно жесткий, чтобы оказать ошеломляющее воздействие», — говорит Дэн Фрид (Dan Fried), бывший чиновник Госдепартамента, занимавшийся политикой санкций.

В нынешнем виде «законопроект из ада» может вступить в силу немедленно после рассмотрения, в то время как второй законопроект для введения новых ограничений потребует сведений от американской разведки о вмешательстве России в выборы. И тот, и другой план может столкнуться со значительными поправками при рассмотрении в Конгрессе.

Даже если законодательство не действует немедленно, администрация может также усилить санкции и при существующем законе. Это решение о расширении карательных мер в связи с предполагаемой ролью России в произошедшем весной отравлении при помощи нервно-паралитического вещества может быть принято уже в ноябре. Официальные лица в Германии заявили, что до конца года они также ожидают введения США ограничений на проект газопровода из России «Северный поток-2».