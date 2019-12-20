Трамп пообещал пописать военный бюджет, включающий санкции против России

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что подпишет в пятницу военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября).
«Сегодня я подпишу военный бюджет в размере $738 млрд», — написал американский лидер у себя в Twitter.
Ранее законопроект об оборонном бюджете был одобрен Конгрессом США. В соответствии с документом, на базовые нужды Пентагона предполагается выделить $635 млрд, на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах — $71,5 млрд. Еще $31,5 млрд — это средства на поддержание в боеспособности и модернизацию ядерного оружия по линии Министерства энергетики США, а также на другие оборонные затраты.
Помимо этого, законопроект о военном бюджете предусматривает антироссийские санкции по целому ряду пунктов: в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», а также в рамках включенного в текст «Акта о защите гражданского населения Сирии» (CAESAR Syria Civilian Protection Act). Последний предполагает введение рестрикций за поддержку сирийских правительственных сил в ходе гражданской войны. В текст включен ряд пунктов, касающихся противодействия Вашингтона «различным угрозам», к которым причислены Россия и Китай. Продлевается эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области, правительству США запрещается признавать аннексию Крыма РФ.
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