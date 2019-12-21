Трамп подписал бюджет с санкциями против «Северного потока-2» и военной помощью Украине

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год.

Объем бюджета составляет $738 млрд. Документ, среди прочего, включает в себя санкции в отношении операторов проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Согласно тексту документа, с момента вступления закона в силу госсекретарь США и глава американского минфина должны представить свои предложения о том, в отношении кого должны быть введены санкции.

Кроме того, в оборонном бюджете есть отдельный раздел о противодействии агрессии России. Помимо прочего он предусматривает продление военной помощи Украине на сумму $300 млн и запрет на продажу истребителей F-35 Турции, которая купила российские ЗРК С-400.

За несколько часов до принятия оборонного бюджета один из подрядчиков «Газпрома», трубоукладчик «Северного потока-2», швейцарская компания Allseas заявила о приостановке работ на газопроводе из-за американских санкций. После того, как оборонный бюджет приняли в Конгрессе США, два американских сенатора-республиканца направили письмо в адрес Allseas, потребовав от компании прекратить все работы по газопроводу и в противном случае пригрозив «фатальным крахом».

Ограничения из-за «Северного потока-2» предполагают блокировку всех американских активов попавших под санкции компаний, запрет на операции с фигурантами санкционного списка и запрет на въезд представителей компаний в Соединенные Штаты.