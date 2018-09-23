Bloomberg: российские бизнесмены из-за санкций возвращают свои активы в Россию

Экономические санкции США в отношении России, ужесточившиеся во время администрации Дональда Трампа, вынуждают российских предпринимателей возвращать свои активы обратно в страну. С таким утверждением выступило агентство Bloomberg.
Согласно информации опрошенных им источников, большинство крупнейших российских негосударственных экспортеров перевели свои средства со счетов в США и Европе в банки РФ, находящиеся в государственной собственности, или в местные отделения европейских кредиторов. Отмечается, что такая тенденция стала наблюдаться в апреле с введением США санкций в отношении семи крупнейших российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур.
Кроме того, по данным агентства, экспортеры, которые в течение долгого времени вели расчеты в долларах, предпринимают шаги для минимального использования этой валюты и, хотя и не собираются полностью отказываться от доллара, все больше просят своих кредиторов разрешить им выплату долгов в других денежных единицах в том случае, если они столкнутся с крупными потерями в связи с попаданием в санкционный список США. Агентство пишет, что алмазодобывающая компания «Алроса» уже продает драгоценные камни азиатским клиентам за рубли, а по крайней мере одна крупная металлургическая компания РФ ведет большую часть своих расчетов в евро и пытается использовать юань.
Напомним, что власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и связанные с ним компании «Русал», холдинги «Базовый элемент», En+ и «Русские машины», «Евросибэнерго», «Группа ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг «Кубань». Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016