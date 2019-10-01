Лекарства в Украине подорожают на 15-30%, – СМИ

Лекарства в украинских аптеках могут подорожать на 15-30% до конца нынешнего года, прогнозируют эксперты фармацевтического рынка.

Об этом говорится в сюжете телепрограммы «Подробности недели», которая вышла в эфире телеканала «Интер».

«Минимальная корзина, наверное, подорожает примерно на 5% до конца этого года. Но когда мы с вами говорим о лекарствах эксклюзивных, бесспорно, там подорожание может быть и больше – и 10%, и 15%», - говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Вице-президент Объединения организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины Виктор Чумак прогнозирует рост цен на уровне 15%, а председатель Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк допускает сезонное подорожание лекарств на 20-30%.

Среди причин подорожания Олег Пендзин называет ожидаемый рост расходов на жилищно-коммунальные услуги, аренду помещений и заработные платы. Что касается нынешнего усиления курса гривны к доллару – оно не приведет к удешевлению импортных лекарств. «Все импортеры закладывают в стоимость валютный риск, курс около 28 грн. за доллар», - объясняет Пендзин.

В телесюжете также сообщается о возможном росте цены на популярный седативный препарат «Корвалол» из-за того, что киевская компания «Фармак» пытается стать монопольным производителем этого лекарства.

«Копеечный «Корвалол», который есть едва ли не в каждом доме, может подорожать втрое. Один из заводов требует эксклюзивные права на препарат. Монопольное преимущество ему не предоставляют – и именно это является гарантией низкой цены «Корвалола», - рассказывают журналисты «Интера».

Адвокат Александр Мамуня в телесюжете объясняет, что два основных эффекта, к которым всегда приводит искусственная монополия – это повышение цены и ухудшение качества. «Мы это можем наблюдать на примере других индустрий в Украине. Когда мы знаем, что есть только один поставщик услуг, или только один производитель чего-то – и все жалуются на качество и высокую цену», - говорит он.

Аптечный рынок Украины в последнее время растет в среднем на 11% в год. В 2018 году через украинские аптеки было продано лекарств на $2,7 млрд.

«Корвалол» появился в СССР в 1959 году как аналог старого немецкого лекарства «Валокордин». Регистрационные удостоверения на него имели 70 советских фармпредприятий. Сегодня препарат с таким названием производят фармацевтические компании России, Украины, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.