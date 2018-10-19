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Тендер «Укрзализныци» выиграла фирма с одним работником

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Тендер «Укрзализныци» выиграла фирма с одним работником

«Украинская железнодорожная скоростная компания» (филиал ПАО «Укрзализныця») 24 сентября по результатам тендера заключила соглашение с ООО «Мир Снабжения» на модернизацию в электропоездах HRCS2 общей стоимостью 3,97 млн.
Об этом сообщают Наші гроші.

Согласно тендерной документации этой «модернизацией» является установление 180 унитазов в скоростных поездах Hyundai Rotem.

В состав «облицовки» входит крышка унитаза, кольцо унитаза и ограждение ниши унитаза, изготовленные из композиционных материалов и нержавеющей стали. Все это было оценено в более 20 тысяч грн. за комплект с монтажом.

Единственным конкурентом было ООО «Синерджи». Эта фирма указала, что не имеет ни автотранспорта, ни складских помещений для выполнения контракта, а в случае победы заключит договор с одним из международных перевозчиков для поставки товара от производителя. Также фирма подала справку, что не подает отчетность 1-ДФ, поскольку не использует труд лиц «на условиях, предусмотренных законодательством».

«Синерджи» зарегистрировано в жилой квартире в Киеве, по улице Лебедева-Кумача 7-В. Владельцами компании являются житель Донецка Александр Богданюк, Мария Ермоленко из оккупированной Макеевки и киевлянин Юрий Подолянчук, в квартире которого приписана фирма.

Свладельцем и директором «Мир Снабжения» является Степан Халэпа из Донецка, а зарегистрирована компания в квартире № 52 по улице Вячеслава Черновола 33/30 в Киеве.

«Мир Снабжение» уже три года получает заказ от «УЗ». Ранее предприятие поставляло «УЗ» соль, гипсокартон, стеклопакеты, дозаторы для мыла и десятки других наименований.

В прошлом году «Украинская железнодорожная скоростная компания» заказывала у «Мир Снабжение» изготовление 20 комплектов нижней части обшивки кабины электропоезда Hyundai по 185 тыс грн. за единицу. Тогда единственным конкурентом фирмы на торгах также было «Синерджи».

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Согласно налоговой отчетности, предоставленной участником в следующих тендерах, официально на предприятии кроме директора работает только один рабочий, а общая их зарплата составляет около 10 тыс грн. в месяц на двоих.

К тому же «Мир Снабжение» не имел права юридически заключать договор с «Укрзализныцей» на разработку оборудования для электропоездов, ведь согласно зарегистрированных КВЭД фирма может осуществлять только торговые операции, а не производство.

В целом «Мир Снабжение» получил государственных заказов почти 25 млн грн.

Укрзалізниця, УЗ, тендер
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