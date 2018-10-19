Тендер «Укрзализныци» выиграла фирма с одним работником

«Украинская железнодорожная скоростная компания» (филиал ПАО «Укрзализныця») 24 сентября по результатам тендера заключила соглашение с ООО «Мир Снабжения» на модернизацию в электропоездах HRCS2 общей стоимостью 3,97 млн.

Об этом сообщают Наші гроші.

Согласно тендерной документации этой «модернизацией» является установление 180 унитазов в скоростных поездах Hyundai Rotem.

В состав «облицовки» входит крышка унитаза, кольцо унитаза и ограждение ниши унитаза, изготовленные из композиционных материалов и нержавеющей стали. Все это было оценено в более 20 тысяч грн. за комплект с монтажом.

Единственным конкурентом было ООО «Синерджи». Эта фирма указала, что не имеет ни автотранспорта, ни складских помещений для выполнения контракта, а в случае победы заключит договор с одним из международных перевозчиков для поставки товара от производителя. Также фирма подала справку, что не подает отчетность 1-ДФ, поскольку не использует труд лиц «на условиях, предусмотренных законодательством».

«Синерджи» зарегистрировано в жилой квартире в Киеве, по улице Лебедева-Кумача 7-В. Владельцами компании являются житель Донецка Александр Богданюк, Мария Ермоленко из оккупированной Макеевки и киевлянин Юрий Подолянчук, в квартире которого приписана фирма.

Свладельцем и директором «Мир Снабжения» является Степан Халэпа из Донецка, а зарегистрирована компания в квартире № 52 по улице Вячеслава Черновола 33/30 в Киеве.

«Мир Снабжение» уже три года получает заказ от «УЗ». Ранее предприятие поставляло «УЗ» соль, гипсокартон, стеклопакеты, дозаторы для мыла и десятки других наименований.

В прошлом году «Украинская железнодорожная скоростная компания» заказывала у «Мир Снабжение» изготовление 20 комплектов нижней части обшивки кабины электропоезда Hyundai по 185 тыс грн. за единицу. Тогда единственным конкурентом фирмы на торгах также было «Синерджи».

Согласно налоговой отчетности, предоставленной участником в следующих тендерах, официально на предприятии кроме директора работает только один рабочий, а общая их зарплата составляет около 10 тыс грн. в месяц на двоих.

К тому же «Мир Снабжение» не имел права юридически заключать договор с «Укрзализныцей» на разработку оборудования для электропоездов, ведь согласно зарегистрированных КВЭД фирма может осуществлять только торговые операции, а не производство.

В целом «Мир Снабжение» получил государственных заказов почти 25 млн грн.