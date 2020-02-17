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«Укрзализныця» призналась в незаконном проведении конкурса в интересах «Санфинити»

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«Укрзализныця» призналась в незаконном проведении конкурса в интересах «Санфинити»

В «Укрзализныце» грубо нарушили судебный запрет на проведение конкурса «по выбору поставщика услуг питания. Чиновники инкогнито приводили на техническую станцию «Дарница» избранных учасников конкурсного отбора в то время, когда категорически не имели права этого делать. В «УЗ» самостоятельно признались в нарушении, отвечая на запросы СМИ, сообщает Gazeta.ua со ссылкой на УНН.

Так, в «Укрзализныце» сообщили, что у участников конкурсного отбора возникали различные вопросы технического характера, и с целью «создания прозрачности», к поездам «Интерсити» пустили представителей отдельных компаний-участниц.

«С целью создания оптимальных условий прозрачности и доступности для осмотра мест и территории, где должны предоставляться услуги для участников конкурса: ООО „Санфинити“ и ООО „Фудендбеверидж“ проводились соответствующие встречи на территории ТПС „Дарница“ и в скоростных поездах», — говорится в пояснениях «УЗ».

При этом, железнодорожники так и не объяснили, почему представителя компании «Сафинити» Тараса Новосада на станцию запустили под видом якобы сотрудника УЖСК, о чем свидетельствует отметка в журнале посетителей.

Фото: УНН

Как и не сообщили, какие отношения связывают представителя конкурсанта Новосада и заместителя председателя конкурсной комиссии УЖСК Вячеслава Горбатко, учитывая общий обед последних в столовой железнодорожников.

В «УЗ» также рассказали, что планируют обжаловать решение Волынского окружного суда, которым проведение конкурса по выбору поставщика питания было заблокировано.

«Филиал „Украинская железнодорожная скоростная компания“ АО „Укрзализныця“ подала в Восьмой апелляционный суд (г. Львов) апелляционные жалобы на определение об открытии производства по делу и на постановление Волынского окружного административного суда об обеспечении иска ООО „ВОГ КАФЕ“ о запрете совершать действия филиалом по проведению конкурса. Судебное заседание запланировано на 13 февраля 2020 года», — говорится в ответе на запрос.

Но, поскольку посещение Новосадом ТПС «Дарница» проходило 21 декабря 2019 года, а решение суда о запрете проводить конкурс датировано 27 ноября 2019 года, то получается, что администрация УЗ принимала меры по проведению конкурса, грубо нарушая требования действующего судебного решения.

Почему так произошло и кто должен нести за это ответственность, железнодорожники не поясняют, оставив без ответа и вопрос о том, будет ли допущен Горбатко после сопровождения «тайного» конкурсанта к вагонам, к работе в новообразованной рабочей группе по проведению конкурса.

Издание напоминает, что скандал вокруг отбора поставщика питания для пассажиров «Интерсити» разгорелся еще в конце прошлого года.

Соответствующий конкурс был оглашен на сайте УЗ и объединял в себе сразу три лота: «питание», «обеспечение пассажиров медиаконтентом» и «обеспечение доставки почтовых отправлений».

Ситуация объединения в один лот полярных по своей сути услуг сразу вызвала массу вопросов. Однако, позже оказалось, что компания ООО «Санфинити» (принадлежит Сергею Корецкому, — ред.) еще до официального старта конкурсного отбора заключила договор на поставку медиаконтента с одним из крупнейших провайдеров в Украине.

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Такое стечение обстоятельств позволило сделать выводы о том, что участник заведомо знал условия будущего конкурса.

Кроме того, именно «Санфинити» предвидя технические требования конкурсной документации резко увеличено свой уставной фонд с 4 тыс. грн до 2 млн. грн, а позже представитель снова таки именно «Санфинити» инкогнито проникал на станцию «Дарница».

Сейчас конкурс все еще продолжается. Члены конкурсной комиссии не заменены, несмотря на то, что против некоторых из них в ГБР уже открыли уголовное производство.

Укрзалізниця, УЗ, тендер
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