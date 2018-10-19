С начала недели «Киевтеплоэнерго» залатало более 200 прорывов теплосетей

С начала недели в Киеве работники коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» ликвидировали более 200 повреждений тепловых сетей, еще около сотни повреждений в работе, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

«Аварийно-восстановительные бригады работают в круглосуточном режиме, их сейчас работает 34. Повреждение устраняют в оперативном порядке», — говорится в обнародованном в пятницу днем сообщении.

В КГГА напомнили, что в рамках подготовки к зиме «Киевтеплоэнерго» с мая этого года во время гидравлических испытаний выявило и ликвидировало почти 6тыс. повреждений теплосетей, заменило 24 км наиболее аварийных участков.

«Однако запуск горячего водоснабжения после длительной его отсутствия вызвал повышенную аварийность, которую сейчас преодолевают коммунальщики», — добавили в горадминистрации.