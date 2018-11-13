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Киевляне будут греться по старым тарифам до конца года

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Киевляне будут греться по старым тарифам до конца года

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» не будет повышать тарифы на тепловую энергию для населения до конца этого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В связи с повышением цены на природный газ „Киевтеплоэнерго“ инициировало общественное обсуждение по корректировке действующих тарифов на производство тепловой энергии на ТЭЦ на декабрь 2018 года. Проект касался тарифов на производство тепловой энергии для категории „население“ и „религиозные организации“. Однако, учитывая длительную процедуру рассмотрения проекта тарифов в НКРЭКУ, 30 календарных дней, „Киевтеплоэнерго“ приняло решение, что до конца 2018 года тарифы меняться не будут», — сказано в сообщении.

В то же время отмечается, что после повышения цены на газ, 90% тарифа на производство тепловой энергии составляет топливо (природный газ).

Поэтому, когда цена на газ меняется — пропорционально к ней корректируется и стоимость производства тепловой энергии.

Напомним, что ранее коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» опубликовало проект решения о повышении тарифа на производство на своих ТЭЦ тепловой энергии для нужд населения с 1 декабря 2018 года на 32%, до 1038,8 гривни за 1 Гкал.

Также предлагается увеличить тариф на производство тепловой энергии на ТЭЦ для нужд религиозных организаций до 1302,87 гривни за 1 Гкал с 478,56 гривни за 1 Гкал.

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При этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что из-за повышения цены на газ на 23% тарифы на тепло могут вырасти не больше, чем на 16%.

отопление, Киевтеплоэнерго
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