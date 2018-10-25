Опубликован рейтинг самых богатых украинцев

Издание Новое время составило ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев. Они сконцентрировали в своих руках 37,5 млрд долларов — это половина всего госдолга страны. При этом, как отмечают журналисты, украинские богачи увеличили скорость, с которой прирастает их суммарное состояние, — с прошлогодних 33% до нынешних 43%.
Издание отмечает, что это состояние растет в 12 раз быстрее, чем ВВП Украины.
Ринат Ахметов — бессменный № 1 рейтинга. Благодаря растущему спросу на металлы его состояние выросло сразу на 76%, на 5,3 млрд долларов.
На втором месте — Виктор Пинчук. Оценка его состояния хотя и не вернулась к показателям докризисного 2013 года, но выросла на 87%.
Топ-3 замыкает Вадим Новинский — принадлежащий ему Смарт-Холдинг особо ценный тем, что владеет 25% Метинвеста Ахметова.
На четвертом месте — Геннадий Боголюбов. Оценка его состояния выросла благодаря хорошим показателям неформального ферросплавного холдинга Привата.
Боголюбов с Коломойским, который занял пятое место, контролируют основные активы этого сектора экономики страны.
Коломойский, Боголюбов и Алексей Мартынов в конце 2016 года потеряли свой наиболее публичный актив — национализированный Приватбанк. Но благодаря своему обширному ферросплавному бизнесу сумели восстановить свои позиции.
На шестом месте — Петр Порошенко. В этом году его капитал вырос на 10% и составил 1,1 млрд долларов.
На седьмом месте Константин Жеваго, акционера холдинга Ferrexpo. Его состояние — прямая производная цены на железную руду. НВ сообщает, что за год оно сократилось на четверть, но бизнесмен не покинул клуб долларовых миллиардеров.
Восьмое место занял Юрий Косюк. Жители Евросоюза привыкают к украинской курятине, а мажоритарный акционер ее производителя, компании МХП, укрепляет свое финансовое состояние, отмечает НВ.
Девятое место занял один из самых непубличных бизнесменов Украины, «человек-тень» в трио с Коломойским и Боголюбовым — Алексей Мартынов. Металлы и нефтепродукты растут в цене на мировом рынке и обеспечивают рост его благосостояния.
Топ-10 замыкают Галина и Александр Гереги. Практически любой человек, живущий в Украине, хоть раз в жизни побывал в статусе их клиента, отмечает НВ. Сеть строительных гипермаркетов Эпицентр-К и Новая линия — крупнейшая в стране, ее магазины добрались уже до райцентров. Успех сети и аграрного бизнеса четы позволил им задуматься о приобретении футбольного клуба Карпаты.
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