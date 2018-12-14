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Филарет рассказал, зачем украинской церкви томос

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Филарет рассказал, зачем украинской церкви томос

Предстоятель УПЦ Киевского патриархата, архиепископ Филарет заявил, что украинской церкви нужен томос для вхождения в евхаристическое общение (возможность совместного служения литургии) со всеми православными церквями мира. Об этом он заявил в день тезоименитства, трансляция мероприятия велась на странице патриарха в Facebook.

«Для того, чтобы государство, которое нам Бог дал, существовало, надо, чтобы в этом государстве была одна православная церковь. Почему мы так боремся, прилагаем столько усилий, терпим, — потому что хотим создать в Украине единую поместную православную церковь. Противники наши хорошо знают, что это ведет к победе, поэтому сосредоточили все силы во всем мире, чтобы не допустить объединения украинского православия», — заявил он.

По словам Филарета, тот, кто работает на разъединение украинского православия — «тот служит врагу и, прежде всего, дьяволу».

«Мы должны делать все, чтобы объединиться со всеми православными церквями в Украине, и мы делаем это, и пришли к тому, что все три церкви, не все архиереи, но от всех трех церквей Вселенский патриарх получил обращение о предоставлении нам томоса об автокефалии украинской церкви», — подчеркнул он.

«Зачем нам нужен этот томос? Разве мы без него не можем? Можем, и мы живем, но мы хотим войти в единение со всеми православными церквями, чтобы мы молились и с греками, и с болгарами, со всеми, и с русскими, со всеми православными мира. Ради этого мы хотим иметь этот томос. Мы надеемся, что мы его получим», — резюмировал патриарх Филарет.

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Напомним, что Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердит ее устав и выберет предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.

Филарет, Томос
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