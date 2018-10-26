Турция запросила у Саудовской Аравии выдачу 18 подозреваемых по делу убитого журналиста

Прокурор Стамбула направил в пятницу в Саудовскую Аравию запрос на выдачу Турции 18 лиц, подозреваемых в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщила газета Hurriyet.
Джамаль Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта.
В Саудовской Аравии по делу об убийстве арестовано 18 подданных королевства, саудовский монарх подписал указ об увольнении высокопоставленных офицеров разведки.
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