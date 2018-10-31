Генпрокуратура Стамбула сообщила, как убивали журналиста Хашкаджи

Журналист Джамаль Хашкаджи был убит в генконсульстве Саудовской Аравии, его тело было расчленено и уничтожено. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении генеральной прокуратуры Стамбула.

«Хашкаджи стал жертвой спланированного убийства, его задушили сразу после входа в генконсульство Саудовской Аравии. После убийства его тело расчленили и уничтожили», — отметили в ведомстве.

Кроме того, по утверждениям турецкой стороны, «переговоры прокуратур Турции и Саудовской Аравии по расследованию убийства Хашкаджи не принесли результатов».

«Саудовская сторона не ответила на заданные нами вопросы — о наличии плана убийства, имени местного сообщника преступников, местонахождении тела», — говорится в заявлении.