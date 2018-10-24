Саудовский принц пообещал наказать всех виновных в убийстве журналиста

Турция и Саудовская Аравия сотрудничают, чтобы добиться правды и справедливости в деле об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом заявил в среду наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, выступая на панельной сессии форума «Инвестиционная инициатива будущего» в Эр-Рияде, сообщает ТАСС.

В дискуссии участвуют также премьер-министр Ливана Саад Харири и кронпринц Бахрейна шейх Сальман бен Хамад Аль Халифа.

«Мы работаем с турецким правительством, чтобы выяснить правду и завершить расследование», — сказал саудовский принц. Он подчеркнул, что все виновные предстанут перед законом. «Произошедшее с Хашкаджи очень прискорбно для саудовцев и всего мира», — добавил Мухаммед бен Сальман.

«Саудовская Аравия принимает все необходимые законные меры для проведения и завершения расследования, работая совместно с правительством Турции, чтобы добиться результатов и придать виновных суду. От имени президента Турции Эрдогана и королевства Саудовской Аравии мы докажем, что сотрудничество между государствами есть, справедливость восторжествует, — добавил принц. — Есть те, кто пытается использовать эти печальные события для того, чтобы поссорить Саудовскую Аравию и Турцию. Однако с этой трибуны хочу направить послание: никто не сможет это сделать, пока есть король, кронпринц и президент Турции».

С 23 по 25 октября в Эр-Рияде проходит второй ежегодный форум «Инвестиционная инициатива будущего», созданный по инициативе Мухаммеда бен Сальмана. В этом году конференция проходит на фоне дипломатических трений королевства и Запада, который осудил убийство Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле. В результате многие представители западной элиты отказались участвовать в форуме.

Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта, однако не привели подробностей инцидента. Мировое сообщество резко осудило это преступление и призвало Эр-Рияд провести прозрачное расследование. Во вторник появились сообщения о том, что фрагменты тела журналиста обнаружены на территории консульства.