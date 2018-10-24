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Саудовский принц пообещал наказать всех виновных в убийстве журналиста

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Саудовский принц пообещал наказать всех виновных в убийстве журналиста

Турция и Саудовская Аравия сотрудничают, чтобы добиться правды и справедливости в деле об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом заявил в среду наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, выступая на панельной сессии форума «Инвестиционная инициатива будущего» в Эр-Рияде, сообщает ТАСС.

В дискуссии участвуют также премьер-министр Ливана Саад Харири и кронпринц Бахрейна шейх Сальман бен Хамад Аль Халифа.

«Мы работаем с турецким правительством, чтобы выяснить правду и завершить расследование», — сказал саудовский принц. Он подчеркнул, что все виновные предстанут перед законом. «Произошедшее с Хашкаджи очень прискорбно для саудовцев и всего мира», — добавил Мухаммед бен Сальман.

«Саудовская Аравия принимает все необходимые законные меры для проведения и завершения расследования, работая совместно с правительством Турции, чтобы добиться результатов и придать виновных суду. От имени президента Турции Эрдогана и королевства Саудовской Аравии мы докажем, что сотрудничество между государствами есть, справедливость восторжествует, — добавил принц. — Есть те, кто пытается использовать эти печальные события для того, чтобы поссорить Саудовскую Аравию и Турцию. Однако с этой трибуны хочу направить послание: никто не сможет это сделать, пока есть король, кронпринц и президент Турции».

С 23 по 25 октября в Эр-Рияде проходит второй ежегодный форум «Инвестиционная инициатива будущего», созданный по инициативе Мухаммеда бен Сальмана. В этом году конференция проходит на фоне дипломатических трений королевства и Запада, который осудил убийство Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле. В результате многие представители западной элиты отказались участвовать в форуме.

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Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта, однако не привели подробностей инцидента. Мировое сообщество резко осудило это преступление и призвало Эр-Рияд провести прозрачное расследование. Во вторник появились сообщения о том, что фрагменты тела журналиста обнаружены на территории консульства.

Саудовская Аравия, Джамаль Хашукджи, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
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Среда, 24 октября 2018
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Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему иностранные инвесторы выбирают Польшу, а не Украину?

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно сравнить как ищет инвесторов Украина и как Польша. В Украине за инвестиции отвечает Агентство по содействию инвестициям. Когда вы зайдёте на сайт агентства, то первое что вы увидите - это корову! Да, да, именно корову. Фотография на пол экрана, которая четко даёт понять, какие инвестиции ищет Украина или что нам интересно.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Что будет с курсом доллара до конца года

Скорее всего, эта ситуация относительного спокойствия продлится до конца ноября. И если бы не фактор массового вброса в систему гривневой ликвидности в конце 2018 года, я бы даже улучшил свой прогноз по курсу доллара к гривне на конец года с 29,0 до 28,5 грн за доллар. Однако, пожалуй, я не буду этого делать и еще понаблюдаю, как украинский парламент будет принимать бюджет 2019, а Минфин - расходовать средства с ЕКС. После появления информации от МВФ рассматривать более негативные сценарии пока не имеет смысла.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Чьи долги отдает Украина

Сейчас в сети гуляет картинка, где написано чьи долги отдаёт Украина. И вот, мол, Юля и Янович набрали больше всех, а при Яценюке и Гройсмане долг почти не вырос совсем. На самом деле это обычная манипуляция цифрами. Авторы просто взяли весь совукопный долг и перевели по курсу на тот момент. При этом был взят как валютный, так и гривневый долг. Ошибка состоит в том, что некорректно сравнивать долги в разных валютах.
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