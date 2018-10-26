В США задержали мужчину в связи с рассылкой бомб критикам Трампа

Власти США задержали мужчину в связи с рассылкой посылок с бомбами. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на источники.
Личность задержанного не раскрывается.
Не разъясняется также, является ли он подозреваемым по делу. Агентство Reuters отмечает, что задержание было произведено в районе Майами (штат Флорида).
По данным Fox News, мужчина ранее уже был арестован в связи угрозами совершить теракт.
По сведениям источников телеканала в правоохранительных органах, задержанному мужчине больше 50 лет, его дом находится в городе Авентура во Флориде. Ранее он проживал в Нью-Йорке. «Прежде его арестовывали за террористические угрозы», — констатирует Fox News.
Ранее в США обнаружили уже 12 самодельных взрывных устройств, направленных восьми адресатам. Ими стали актер Роберт Де Ниро, финансист Джордж Сорос, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, экс-президент Барак Обама, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, экс-министр юстиции Эрик Холдер, член Палаты представителей Максин Уотерс (демократ от штата Калифорния) и бывший вице-президент США Джозеф Байден.
Все они известны либеральными взглядами и критикой президента США Дональда Трампа.
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