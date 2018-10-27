Ученые выяснили, как правильно загорать

Несмотря на активную антипропаганду загара, его любителей до сих пор хватает. Ученые из в Тель-Авивского университета выяснили, как загорать правильно. Оказывается, существует определенный интервал появления красивого загара, связанный с синхронизацией работы защитных систем защиты кожи и пребывания на солнце.

Все дело в реакции кожи на УФ-излучение. На солнце в ней, во-первых, запускаются иммунные реакции как ответ на повреждение, а во-вторых, начинается выработка меланина. Первый процесс начинается в течение нескольких минут после пребывания на солнце, а второй — в течение нескольких часов или даже дней. Проще говоря, повреждается кожа на солнце всегда, а «загорает» — не всегда.

Исследователи решили выявить оптимальный ритм для образования загара. Они подвергали живых мышей и человеческие клетки воздействию ультрафиолета каждый день, через день, через 2 и 3 дня. Затем измеряли количество меланина с помощью цветового индикатора и подсчитывали количество микроповреждений ДНК вызванных окислительным стрессом.

Выяснилось, что 48-часовой цикл УФ-воздействия или загорание через каждые 2 дня приводит к самой темной окраске клеток, одновременно минимизируя эффекты стресса от излучения. Причем не имеет значения, загорать по 15 минут, по часу или по 3 часа.

Ученые уже доказали, что это связано с 48-часовым циклом работы фактора транскрипции MITF, отвечающего за выработку меланина. Но почему 48, а не 24? На этот вопрос ответа пока нет. Возможно, тут имеется связь с витамином D, который вырабатывается в коже под воздействием солнца. Известно, что данный витамин стабилен в крови в течение 48 часов.