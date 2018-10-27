NASA сфотографировало «Кошачью лапу» в созвездии Скорпион

NASA опубликовало фото эмиссионной туманности NGC 6334 в созвездии Скорпион, которой ученые дали название «Кошачья лапа».
Снимок был сделан с помощью космического телескопа «Спитцер», который способен получать изображение сквозь плотные облака газа и пыли.
Космический объект находится на расстоянии 4200-5500 световых лет от Земли. Туманность получила свое название из-за пузырей горячего воздуха, похожих на подушечки кошачьих лап. После того как газ и пыль внутри NGC 6334 разрушаются, чтобы образовать звезды, яркие небесные тела могут, в свою очередь, нагревать окружающий их газ под давлением, заставляя его расширяться в пространство и создавать пузырьки.
Эмиссионная туманность — облако ионизированного газа, излучающее в видимом цветовом диапазоне спектра. Ионизация происходит за счет высокоэнергетических фотонов от ближайшей горячей звезды.
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